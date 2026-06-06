巨人は６日、ジャイアンツ球場の室内練習場で小学１〜４年５０人を対象とした野球体験イベントをＭＬＢと共同で開催した。ゲストとして参加した、巨人のＯＢでレッドソックスなどでも活躍した上原浩治氏（５１）は子どもたち全員とキャッチボールをするなど、約１時間半交流した。「すごく楽しかったです。皆さん楽しそうにやってくれてよかった」と笑顔で振り返った。この日の対象者はほとんどが野球・ソフトボールの初心者