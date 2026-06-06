世界的に6月は、性的マイノリティーの人権について考える「プライド月間」です。これにあわせ、性的マイノリティーへの理解を深め、偏見や差別のない社会を目指すイベント「Tokyo Pride 2026」が、東京都内で開催されています。会場の様子を直川貴博キャスターが中継で伝えます。※詳しくは動画でご覧ください。（6月6日 午後4時半ごろ放送 『news every.特別版 カラフルLife』より）