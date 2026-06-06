◆競泳▽日本選手権第３日（６日、東京アクアティクスセンター）女子５０メートルバタフライは日本記録保持者の池江璃花子（横浜ゴム）が２５秒８５で優勝した。この日は１００メートル自由形にも出場。４レース目と疲労の残る中だったが、本命種目での６連覇を達成した。１００メートル自由形はＢ決勝を５６秒３４で泳ぎ、全体１１位だった。男子２００メートル平泳ぎは１７歳の大橋信（しん、枚方ＳＳ）が２分７秒３１で