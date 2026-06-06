◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月６日、美浦トレセン完全復活を目指す２４年の桜花賞馬ステレンボッシュ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）はレース前日の６日、角馬場で軽めのキャンター。５日も１ハロン２０秒のラップで坂路を上がり、直前はゆったりとした調整で進められている。宮田調教師は「追い切り後も弾みがあって、とてもいい状態。（水曜日は）重い馬場で