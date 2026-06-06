「広島７−４オリックス」（６日、マツダスタジアム）広島が快勝で交流戦２勝目。試合前まで２勝７敗１分けの勝率・２２２と苦しんでいた土曜日だったが、本拠地の鯉党に勝利を届けた。楽天が敗れたため交流戦の最下位から脱出した。打線は初回に２点を先制すると、四回は坂倉の７号ソロ、持丸の４号ソロ、投手の森下が適時二塁打を放ち３点を加えた。１点差に迫られた八回には２死一、二塁で名原が中越え２点三塁打。塁上で