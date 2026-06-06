◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽プレーオフラウンド第２戦福岡２―１（２戦合計３―２）千葉（６日・フクアリ）チーム最年長・ＦＷ米倉恒貴が個人の数字にこだわってやってきた半年間を振り返った。「選手として悔しい半年だった」。昨季Ｊ１昇格を達成し、「もう、ほぼほぼ」引退を決断するつもりだったが、契約延長オファーが届き現役続行を選択。これまではＪ１昇格のために個人の成績は度外視してきたが、百年構想リーグは