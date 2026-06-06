3月に現役を引退したノルディックスキー複合の渡部暁斗さん（38）が6日、地元の長野県白馬村の競技場でラストジャンプを披露した。気候変動など環境問題について考えるための講演も行い、以前よりも白馬村の雪の量が減っていることに触れ「小さなことから始めてほしい」と呼びかけた。スピードスケートの高木美帆さん（32）やスノーボードの長谷川帝勝選手（20）も参加。渡部さんはK点付近に着地し、取材に「悲しさとさみしさ