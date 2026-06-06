レゴのサグラダファミリアは11月に発売予定だ/LEGO（CNN）144年の歳月を経て完成に近付いているスペイン・バルセロナの「サグラダ・ファミリア」。デンマークの玩具大手レゴはファンに対し、ブロックを一つ一つ積み上げてこの象徴的な教会を再現するよう呼び掛けている――ただし、はるかに小さなスケールで。米ニューヨーク市の景観や名所からエッフェル塔、ローマのトレビの泉まで、世界の史跡名勝をミニチュアで再現したコレク