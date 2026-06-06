「阪神１−０楽天」（６日、甲子園球場）楽天は今季８度目の完封負けで３連敗。借金は今季ワーストの１４に拡大。交流戦単独最下位に転落した。打線は三回から４イニング連続で先頭打者が安打で出塁しながら、効果的な一打が出なかった。特に六回は連打で無死一、二塁としたが、４番に起用した黒川が見逃し三振、５番・村林が併殺に倒れた。三木監督は打線について「結果なんでね。そこからまた彼らも得るものあると思うん