なでしこジャパンは6日、南アフリカ女子代表との国際親善試合を行い、5−0で大勝した。狩野倫久監督が正式に指揮官に就任して最初の一戦。なでしこジャパンはGKの山下杏也加がゲームキャプテンを務め、4バックは右から清水梨紗、古賀塔子、南萌華、北川ひかるが並ぶ。アンカーに長野風花を置き、インサイドハーフの位置に長谷川唯と藤野あおば、右ワイドに清家貴子、左ワイドに宮澤ひなた、トップに谷川萌々子が入る形となった