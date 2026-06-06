低気圧や梅雨前線の影響で、7日にかけて西日本の太平洋側を中心に大雨となる予想です。鹿児島県では線状降水帯が発生する恐れがあり、警戒が必要です。鹿児島・喜界島では3時間に142.5mmの雨が降り、6月史上最も多い記録を観測しました。発達した雨雲は7日にかけて北上し、九州南部や四国にかかる見込みです。特に、鹿児島県では7日未明から昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。