阪神は６日の楽天戦（甲子園）に１―０で勝利し、首位に浮上。試合後、藤川球児監督（４５）は森下翔太外野手（２５）が退場処分を受けた場面について言及した。立石の適時打で１点リードとなった５回二死一塁。際どい判定に不服そうな表情を浮かべていた中で、最後は空振り三振。真鍋球審に向けて言葉を投げかけながらベンチへ下がった。直後に球審から「森下選手を暴言により退場といたします」と場内アナウンス。ベン