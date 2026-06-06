漫談家の綾小路きみまろが６日放送の関西テレビ「おかべろ」に出演。ブレーク直後の?ギャラ事情?をぶっちゃけ、ＭＣの岡村隆史を驚愕させた。きみまろが全国的にブレークしたのは、２００２年にＣＤ「爆笑スーパーライブ」をリリースしたのがきっかけ。当時についてきみまろは「テイチクレコードでそれ（ＣＤ）を出したら、各テレビ局がですね、『こういう芸人がいる』っていうんで、１日密着取材が全国から来て。『この時だ』