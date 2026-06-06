元プロ野球選手で野球解説者の三浦大輔氏が5月26日、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で公開された動画「“ハマの番長”三浦大輔が恐れた意外な打者とピッチングの精度を上げる左手の使い方【ピッチャーズバイブル】」に出演。現役時代に最も苦手としていたという打者の名前を明かした。三浦大輔氏○「何投げても打たれてました」今回の動画にゲストとして出演した三浦氏。現役時代に苦手だった打