毎日のスキンケアに、少し気分が高まるときめきを添えたい。そんな大人の女性にうれしいニュースが届きました♡SHISEIDOの人気美容液「アルティミューン」が、世界で活躍するグラフィックアーティスト・VERDY氏とコラボレーション。グローバルアンバサダーのLISAとともに、2026年秋冬の特別なキャンペーンがスタートします。限定キットやポップアップイベントまでそろう、見