きのう午後、魚津市の北陸自動車道で工事車両に大型トラックが追突した事故で、意識不明の重体だった男性がきょう死亡しました。この事故による死者は2人となりました。死亡が確認されたのは、立山町宮路の会社員土肥純樹さん（36）です。警察と消防によりますと、きのう午後1時15分ごろ魚津市大海寺野の北陸道下り線で、作業中の工事車両2台に大型トラックが追突しました。この事故で、現場で作業をしていた富山市月岡町の会社員