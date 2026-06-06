サッカーのベルギー1部シントトロイデンがクラブスポンサーのマルハン東日本カンパニーと共に特別協賛した少年サッカー大会「マルハン×シントトロイデンVVカップ」が6日、千葉県の八千代総合グラウンドで行われた。ドイツ1部フライブルク移籍が決まっているMF山本理仁やクラブのアンバサダーを務める元日本代表FW岡崎慎司さん、女子日本代表「なでしこジャパン」で活躍した宮間あやさん、岩渕真奈さんらも参加。会場を盛り上げ