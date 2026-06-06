ものまねタレントのコロッケ（66）が6日、大阪・新歌舞伎座で芸能生活45周年記念「歌舞笑SPECIAL」を開幕させた。「ふざけ続けて45年」と銘打ったステージは坂本冬休み（54）や“ヨン様”のものまねでも人気のビューティーこくぶ（52）、実力派コンビ「ノブ＆フッキー」らと約3時間、全員で100曲以上の“持ちネタ”を披露し会場は爆笑の連続だった。コロッケはおなじみ岩崎宏美（67）、ちあきなおみ（78）や代名詞ともなった