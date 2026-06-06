■全国の7日（日）の天気梅雨前線上の低気圧が、西日本の太平洋側を東へ進む見込みです。沖縄や西日本を中心に雨が降り、午後は、東日本にも雨の範囲が広がるでしょう。西日本の太平洋側では、発達した雨雲がかかって非常に激しく降り、大雨となる所がありそうです。7日夕方までの24時間予想雨量は、四国で300ミリ、九州南部で250ミリ、奄美で200ミリ、沖縄で100ミリとなっています。鹿児島県（奄美地方除く）では、未明から昼前に