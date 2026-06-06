元グラビアアイドルでタレントの森咲智美（33）が6日、インスタグラムを更新。娘の1歳の誕生日をお祝いした様子を公開した。ピンクのハート形風船や「Happy birthday」と書かれたリボン型風船などで飾り付けされた誕生日パーティーの写真を投稿。「先月娘の1歳のお誕生日でした。家族みんなでお祝い。生まれてからのこの1年間の成長が凄すぎて毎日驚かされっぱなしです」と娘の成長に感動を示した。森咲は「芯があって、愛嬌があっ