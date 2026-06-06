イランの関係者は6月5日、イラン交渉団に近い消息筋の話として、サウジアラビアのメディアが報じた「イランが保有する濃縮ウランの一部を第三国へ移転することに同意した」との内容は事実ではないと明らかにしました。同消息筋は、現在のイランと米国の間の協議では核関連の議題は取り上げられておらず、これらの議題は今後の対話に先送りされていると述べました。（提供/CGTN Japanese）