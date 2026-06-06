個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』の番組に出演し、読者や視聴者から寄せられた投資や株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。Q. 買ってはいけない株と買うべき株、どう見分ければいいですか？「優待内容や配当を含めて、買ってはいけない株、または買うべき株について、判断基準などがあれば教えてください」（呑兵衛さん／60代／会社員）A. 「配当がなく、優待が異常に良い銘柄は避け