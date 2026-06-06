『PEANUTS』をテーマにした「PEANUTS Cafe」は、6月10日（水）から、毎年恒例のかき氷を発売する。【写真】カラフルでかわいい！スヌーピーのかき氷全4種一覧■「純氷」を使ったフワフワ食感今回登場するのは、コミック『PEANUTS』に登場するスヌーピーの変装姿を表現したかき氷。高純度の氷「純氷」を使用したフワフワ食感のかき氷の中にミルクプリンを忍ばせ、なめらかな練乳ミルククリームをトッピングした、濃厚な味わい