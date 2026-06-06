サッカーのインターハイ群馬県予選は６日に４回戦が行われ、前橋育英などシード８校が初戦を迎えました。 第１シード前橋育英は、商大附や太田東に勝利してきた高崎商業と対戦しました。 試合は開始早々に動きます。前半３分、育英は１６番増山が先制すると、前半２３分に２７番鈴木、直後の２４分には２６番柴田も得点を決め、育英が試合の主導権を握ります。 一方の高商は前半２５分、ゴー