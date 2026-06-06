J１百年構想リーグをもって、FC東京を退団する東慶悟が、６月６日にMUFG国立で行なわれたプレーオフラウンド第２戦・セレッソ大阪戦後のセレモニーで挨拶した。「お別れですね」そう切り出した背番号10は「本当に、この大好きなチームで14年間プレーできたことは、自分にとってすごく誇りです」と続ける。「でも、最後に勝てないかって思う自分が、なんか持ってないなーって、ちょっと思いつつ、サッカーはそんなに甘くないな