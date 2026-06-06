ベガルタ仙台は６月６日、J２・J３百年構想リーグのプレーオフラウンド第２戦でカターレ富山とホームで対戦。優勝を決める大一番で、１−１で突入したPK戦を４−２で制し、頂点に立った。PK戦では１本をストップしたGK林彰洋が、試合後のフラッシュインタビューに対応。「渋い試合をしてしまった。もっともっと、ベガルタ仙台が強くならないといけないなと改めて思わされた」と振り返る。 スタジアムに駆け付け、最後の