新潟県の無形民俗文化財に指定されている伝統行事、見附今町・長岡中之島大凧合戦が6日に始まりました。 2つの地区の境界となる刈谷田川をはさみ、伝統の六角大凧を絡め合って互いに引き合います。 地上で糸を絡め、合図と同時に凧を引き合う「地がらめ」という戦いでは、勢いよく凧糸が切れ勝敗がつくと、会場は大きな歓声が上がり熱気に包まれました。 【参加者は】 「普段この時にしか会わない人もいるので、お祭りとして楽