◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人-ロッテ(6日、東京ドーム)ロッテの小川龍成選手が「1番・セカンド」でスタメン出場し、初回、守備で好プレーをみせました。初回、先頭打者である泉口友汰選手のセンター前へ抜けるかと思われた打球を、セカンドを守る小川選手が追いつき、そのままジャンピングスロー。1塁でアウトとしました。解説を務めるロッテOBで楽天でも監督を務めた今江敏晃さんは、「先頭バッターですからね、ピッチャーからし