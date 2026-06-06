◇女子ゴルフツアーヨネックス・レディース第2日（2026年6月6日新潟県ヨネックスCC＝6483ヤード、パー72）ツアー初優勝を目指す吉田鈴（22＝エプソン）が5バーディー、ボギーなしの67をマークし、通算7アンダーで単独首位に立った。日本ツアー4勝で米ツアーを主戦場とする吉田優利は実姉。福嶋晃子＆浩子、堀奈津佳＆琴音、岩井明愛＆千怜に続くツアー史上4組目の姉妹優勝に王手を掛けた。中沢瑠来（23＝GOLF5）、政