格闘技大会「BreakingDown」で、実業家・堀江貴文氏（53）と実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）の対決が決まりそうになるなか、まさかの人物が名乗りをあげた。堀江氏は3日に配信されたYouTube経営エンタメ番組「REALVALUE」に出演。そこで同大会への参戦に意欲を示すと「ずっと前から言ってるじゃん。ひろゆきとだったらやるよ、2分2ラウンドで」と宣言し、スタジオを沸かせていた。この発言を受けて、ひろゆき氏はX（旧