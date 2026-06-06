「ボクシング・ＩＢＦ世界スーパーフライ級タイトルマッチ」（６日、愛知県国際展示場）元ＷＢＡ同級王者で、３位のアンドルー・モロニー（３５）＝オーストラリア＝が２-０の判定（１１５-１１３×２、１１４-１１４）で、王者のウィリバルド・ガルシア（３６）＝メキシコ＝を破り、王座を奪取した。モロニーはフットワークを使って、前進してくるガルシアに対応。中盤からは左ボディーを効果的に入れ、僅差の判定を制した