アゼルバイジャン外務省は、ウクライナ南部沖のアゾフ海で貨物船2隻がドローン攻撃を受け、アゼルバイジャン人の船員5人が死亡したと発表しました。発表によりますと、トルコからロシア南部に向かっていた貨物船2隻が5日未明、ウクライナ沖のアゾフ海でドローン攻撃を受けました。当時、2隻には合わせて25人のアゼルバイジャン人の船員が乗っていて、5人が死亡し3人がけがをしたということです。地元メディアによりますと、ウクラ