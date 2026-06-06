◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日２―５西武（６日・バンテリンドーム）決勝の１１号３ランを放った西武のタイラー・ネビン内野手が、「チームが勝つためにやっているので、しっかりと役割を果たせたのは非常にうれしい」と胸を張った。２点を追う６回２死一、三塁、桑原が左前適時打を放ち１点を返す。なお２死一、三塁でネビンが「カウントや球種にかかわらず、打つべき球はしっかり打つことを意識している。１球だけ