１月２２日に肺炎のため亡くなった将棋棋士・加藤一二三さん（享年８６）のお別れの会が６日、東京・渋谷区の将棋会館で行われ、約４２０人（関係者の部１２０人、一般の部３００人）が参列した。日本将棋連盟・清水市代会長は主催者を代表し、あいさつした。【以下あいさつ】史上初の中学生棋士として、１４歳７か月でのプロ入りは将棋界はもちろんのこと、世間の皆様からも大変注目が高まる中、その期待をはるかに超える目