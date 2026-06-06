◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ロッテ（６日・東京ドーム）巨人先発のフォレスト・ウィットリー投手が２回に１点を失った。０―０の２回、１死から友杉を迎えると、カウント２―２からの５球目で来日後最速を更新する１５７キロを計測。しかし惜しくもはじき返され中前打となった。続く田中をスリーバント失敗の空振り三振に仕留めたが、和田、小川に連続四球で２死満塁。後続の佐藤への２球目が暴投となり、三塁走