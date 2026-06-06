ソフトバンクでコーチを務める父を持つモデルでタレントの細川愛倫（あいりん）が６日までに自身のインスタグラムを更新。弟とのツーショットを公開した。愛倫は、西武やソフトバンクなどで活躍した細川亨氏の長女。長男で弟の旺輝は四国ＩＬの徳島インディゴソックスで投手を務めている。「弟おうきと徳島で会えたの」と笑顔でピースサインするツーショットをアップ。「先週からベンチ入りして３試合好投ということで観に来