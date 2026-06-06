◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神１―０楽天（６日・甲子園）楽天・早川隆久投手（２７）は６回５安打１失点、８奪三振と好投したが、２敗目を喫した。先発した左腕は丁寧にコースへ投げ分けて、打者を料理。４回まで無失点に抑えていたが、両チーム無得点の５回に試合を動かされた。先頭の熊谷に四球を与えて１死二塁のピンチを招くと、二塁走者の熊谷に三盗を許す。１死三塁とされると立石に左前適時打を浴びて、先制