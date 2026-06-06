【モデルプレス＝2026/06/06】フリーアナウンサーの中村江里子が6月5日、自身のInstagramを更新。ニューヨークに暮らす長男と踊る様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】フランス人と結婚の57歳元フジアナ「映画のワンシーンみたい」NY街中で息子とダンス◆中村江里子アナ、息子とダンスする様子公開中村アナは「息子に会いに行ってきました」と、ニューヨークで大学生活を送る息子の元へ訪問したことを報告し、動画や写真を複