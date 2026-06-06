アメリカなどで開催されるサッカーのFIFAワールドカップの開幕が来週に迫るなか、出場が危ぶまれていたイラン代表チームにアメリカへの入国ビザが発給されました。イラン代表のグループステージは3試合すべてがアメリカ国内で予定されています。アメリカとイランは紛争の当事国でビザの発給が遅れていましたが、トルコ駐在のトム・バラックアメリカ大使は5日、イラン代表にアメリカ入国のためのビザが発給されたことを明らかにしま