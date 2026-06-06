■第102回 日本選手権水泳競技大会 3日目（6日、東京アクアティクスセンター）9月19日開幕アジア大会（愛知・名古屋）32年ぶりの日本開催男子200m平泳ぎ決勝で、前回大会“3冠”の高校3年生、大橋信（17、枚方SS/四條畷学園高）が2分07秒31で優勝し、大会連覇を達成した。今大会は9月に行われる32年ぶりの日本開催となるアジア大会（愛知・名古屋）代表に内定している選手が多く出場。大橋は午前中に行われた予選を、2分10秒69の