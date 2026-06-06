ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は５日夜の演説で、プーチン露大統領が首脳会談の開催を拒んだことに触れ、「ロシアは再び戦争を選んだ。弱い反応だ」と非難した。プーチン氏は５日、露軍将兵に「がんばれ、兄弟たちよ！」と攻撃続行を指示しており、首脳会談による事態打開を目指したゼレンスキー氏の試みは、不発に終わりそうだ。ゼレンスキー氏は４日夜、プーチン氏に戦闘終結に向けた直接協議の開催を呼び