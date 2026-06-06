ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手（24）が、メジャー自己最多10奪三振と完璧なピッチングを見せました。ロサンゼルス・エンゼルス戦のマウンドに上がった佐々木投手。初回、トラウト選手から空振り三振を奪うなど2者連続三振で最高のスタートを切りました。迎えた3回、ピッチャー強襲の当たりにセカンドのロハス選手が反応し完璧なスローイング。守備で佐々木投手を盛り立てました。5回には初めてヒットを許しピンチを招