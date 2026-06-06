[6.6 国際親善試合 日本 5-0 南アフリカ ハナサカ]日本女子代表(なでしこジャパン)は6日、南アフリカ女子代表との国際親善試合を5-0で勝利した。狩野倫久監督が正式就任して最初の一戦は開始25秒に先制点が生まれ、ゴールラッシュで白星発進を飾った。狩野監督は4-2-3-1の布陣を採用した。キャプテンマークを巻くGK山下杏也加を最後尾に4バックは右からDF清水梨紗、DF古賀塔子、DF南萌華、DF北川ひかる。MF長野風花とMF長谷川