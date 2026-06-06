6月6日、琉球ゴールデンキングスは、崎濱秀斗が特別指定選手としての活動を終了し、退団することを発表した。クラブによると、崎濱からアメリカの大学への進学を希望する申し出があり、本人の意思を尊重した結果だという。 沖縄県出身で現在21歳の崎濱は、178センチ84キロのポイントガード。福岡第一高校から琉球U18、アメリカのセントトーマスモアスクールを経て、2024－25シーズン