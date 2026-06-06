あす6月7日（日）ひる2時〜3時 日本テレビ（関東ローカル）で放送の「timeleszファミリア」。timeleszの8人が、あらゆるジャンルの「すごいお方」と出会い、ファミリア（＝仲間）になるべく新たな扉を開いていく当番組。今回は「学生とファミリアSP」と題し、令和の高校生たちのリアルな日常を徹底調査！さらに、歌を通じて世代をつなぐ新企画もスタートする。今回timeleszがファミリアになるのは、「令和の高校生」。いつの時代も