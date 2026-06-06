明日6月7日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、地球にいいことを考えるSDGsな1週間「Good For the Planetウィーク」、略して「グップラ」中にお届けする2時間SP！名物企画「グリル厄介」には竹内涼真が参戦。世界遺産富士山の麓、富士五湖を侵略する外来種を捕獲できるか!? さらに、「100人食堂」に元プロ卓球選手・石川佳純が初参加。得意の料理と卓球で、過疎化が進む町にかつての元気と笑顔を取り戻す