ボートレース津の6日間開催「住信SBIネット銀行賞」は7日に開幕する。6日は出場選手によってエンジン抽選など前検業務が行われた。地元の土性雅也（41）が24年11月7日のとこなめ2日目以来、1年7カ月ぶりの実戦復帰だ。「全身ケガだらけでしたが股関節の脱臼骨折が一番ひどかった。それでも、気持ちが折れることはなかった。復帰できてうれしいですね。（津が長らく休催していたこともあり）練習もあまりできませんでしたが頑