ボートレース多摩川の「ボートレース多摩川バースデイカップ」が7日に開幕する。6日の前検日、動きが目立っていた一人が高田ひかる（31＝三重）だ。前節G3オールレディースで前田紗希が快速に仕上げて優出（6着）を果たした75号機を手にした高田。「前検としてはまずまずですね。足は悪くなかった」と上々の感触を得ていた。当地は24年1月21〜26日のヴィーナスシリーズ以来、2年5カ月ぶりとなるが、前回は準優勝戦1号艇で3着