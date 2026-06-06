◇男子ゴルフツアーBMWツアー選手権森ビル杯第3日（2026年6月6日茨城県宍戸ヒルズCC＝7431ヤード、パー70）ツアー2勝の片岡尚之（28＝ACN）が6バーディー、1ボギーの66と伸ばし、通算9アンダーで2位から単独首位に浮上した。昨年の日本オープンに続く国内メジャー2勝目に王手を掛けた。首位で出たツアー未勝利の出利葉太一郎（25＝フリー）は68で回り、8アンダーで1打差の2位につけた。24年大会覇者の岩田寛（45＝JC