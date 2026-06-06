第2日、通算7アンダーで単独首位に立った吉田鈴＝ヨネックスCCヨネックス・レディース第2日（6日・新潟県ヨネックスCC＝6483ヤード、パー72）ツアー初優勝を目指す吉田鈴が5バーディーの67をマークし、通算7アンダーの137で単独首位に立った。3打差の2位に中沢瑠来、政田夢乃ら5人が並んだ。通算3アンダーの7位は横峯さくらら6人。アマチュアの戸高玲奈（ルネサンス高）は2アンダーの13位。2オーバー、43位までの52人が決勝ラ